【モデルプレス＝2026/05/14】歌手の浜崎あゆみが13日、自身のInstagramを更新。現在開催中のロングツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」公演のリハーサル時の写真を公開した。へそ出し姿のスタイルに反響が集まっている。【写真】47歳歌姫「この肉体美は努力の賜物 」へそ出し姿◆浜崎あゆみ、リハーサル写真で美ウエスト際立つ投稿では、「昇降する物が多すぎて脚がえらいことなってます助けて下さい笑 」と添