ChatGPTやGoogle Geminiなど、AIが生活に根付き始めた昨今。韓国の国会議員が、ある危機感を抱き動いた。【注目】“AI教科書”導入も人材不足の韓国5月14日、国会教育委員長のキム・ヨンホ議員は、読書教育を国家レベルの核心的な教育政策として格上げする「教育基本法改正案」を提出したと発表した。今回の改正案は、教育基本法に「読書教育」に関する条項を新設し、国と地方自治体に対して振興施策の策定・施行を義務付けるもの