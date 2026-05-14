スシローは、“SUSHIRO Cafe”から、白桃とすももを使用したアイス･白桃の果肉入りソースを使った「桃すぎるパフェ」を5月15日から全国のスシローで販売する。また同日より、アサイーを使った新スイーツ「アサイーのワッフルボウル」が登場する。※持ち帰り対象外。※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽･スシロー」は販売対象外。※店舗によって価格が異なる。【SUSHIRO Cafe 新メニュー2品の画像はこちら】◆桃すぎるパフェ