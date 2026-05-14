【モデルプレス＝2026/05/14】お笑いタレントのイモトアヤコが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩ごはんを公開した。【写真】「イッテQ」40歳タレント「煮汁が美しい」鶏肉と長ネギの煮物・つくね・サラダ並ぶ晩ごはん◆イモトアヤコ、ほっこり優しい晩ごはん披露イモトは「晩ごはん」と記し、食卓の様子を投稿。赤い器に盛り付けられた鶏肉と長ネギの煮物は、煮汁が透明感のある澄んだ色をしており、素材の旨みを生