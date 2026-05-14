今回、Ray WEB編集部は友だちから恋愛相談されたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。真凜の浮気現場に遭遇した正樹。このあと彼女はどんな対応をとるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】彼氏がいるのに【マチアプで出会った男性の家】に！？すると、向かっている途中“まさかの事態”が...！