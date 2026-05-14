2026年5月12日、明治神宮会館で開催された「全国赤十字大会」に出席された皇后雅子さま。名誉総裁を務める雅子さまは、赤十字の活動に尽力した個人や団体の代表に「有功章」を授与された。【写真】雅子さまのバイカラーコーデ全身姿を見る。ほか、紀子さまの淡いブルーのセットアップなども。大会では、日本赤十字社医療センターの看護師・苫米地則子さんがミャンマー地震の際の現地活動を紹介したほか、紙芝居を通して地域の