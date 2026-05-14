昨年の京都２歳Ｓ覇者ジャスティンビスタ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）で坂井瑠星騎手と新コンビを組むことが分かった。１４日、管理する吉岡調教師が明らかにした。同馬はホープフルＳ８着後、右第１指骨剥離（はくり）骨折が判明して休養。ダービーが復帰戦となる。吉岡調教師は「牧場とは、京都新聞杯からダービーに行こうと