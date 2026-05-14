タイガー魔法瓶（大阪府）は１４日、過酷な暑さとなるレーシングカーのコクピット内で、ドライバーが適切な温度で水分補給を行うことができるドリンクシステムを開発したと発表した。同社のコーヒーメーカー技術を転用し、チューブ内に飲料が滞留して温まる従来の問題を解決。現在はプロドライバー・Ｊｕｊｕ（２０）の車両に搭載され、実用化に向けた改良を進めていく。例年のように酷暑が続く中、屋外作業や運動をする際の熱