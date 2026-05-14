女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2018年5月28日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝不倫事情を長年取材し著書多数のライター・亀山早苗さんがレポートする、不倫発覚後の“夫婦の行方”。（以下、亀山さんの寄稿）夫の不倫は許せないが、だからといって簡単に離婚もできないと考える女性は少なくない。アキエさん（仮名・45