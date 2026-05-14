明治ブルガリアヨーグルトの体験型POP UP「塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ。」PRイベントが14日、東京都内で行われ、アンガールズ（田中卓志、山根良顕）とゆうちゃみが登壇した。イベントでは、ゲストが味の好みを診断するコレスキ診断を体験し、6種類のレシピの中から、自身の好みに合ったヨーグルトに塩を加えてアレンジした簡単レシピを試食した。ヨーグルトのアレンジ方法についてのクイズで、