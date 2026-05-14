俳優の竹内涼真（33）が、愛犬とのラブラブショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】竹内涼真のタトゥーチラ見え姿や愛犬とのキスショットこれまでもInstagramで、仕事やプライベートについて発信してきた竹内。2025年12月の更新では、腰のタトゥーが見えるNetflix映画「10DANCE」のオフショットを公開し、「何というセクシーさ」「色気ありすぎだよ」などと話題になっていた。愛犬とのラブラブキスショットに反響2026