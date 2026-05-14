米中首脳会談を受け、習主席の思惑についてFNN北京支局・垣田記者が中継でお伝えします。今回の会談で国営メディアは、習氏の台湾をめぐる発言を異例の速報で伝えました。習氏が最も重視する台湾問題で、トランプ氏への警告とも言える強い発言です。これには、習主席として譲れない一線を明確に示す意図と、台湾をめぐる今後の話し合いで優位にたっておこうとの思惑があるものと思います。一方で、首脳会談の途中で習主席はテスラ