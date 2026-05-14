きょう午後、広島県呉市の船の解体現場で火事がありました。現在も消火活動が続けられています。【写真を見る】「大量の黒煙が出ている」広島・呉市船の解体現場で火事係留中の船にも延焼、爆発音も聞こえたか火事があったのは、呉市の中本船舶工業です。消防と警察によりますと、午後0時50分ごろ、「大量の黒煙があがっている」と119番通報がありました。屋外にある船の解体現場で廃船と廃材が燃え、さらに係留していた船にも