およそ9年ぶりに中国を訪れているアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席と首脳会談を行いました。中継です。会談は予定より1時間以上超えて、2時間あまり行われました。会談に先立って、トランプ大統領と習主席は笑顔で握手を交わすなど、友好的なムードを演出していたことが印象的でした。中国・習近平国家主席「協力すれば双方に利益があり、対立すれば双方が損をします。互いを敵ではなくパートナーとして、共に繁栄する