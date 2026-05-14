フリーアナウンサーの高橋真麻が13日に自身のアメブロを更新。声帯の手術後の経過について報告した。【映像】原因不明の体調不良で手術後の高橋真麻この日、高橋は「声帯の手術後、病院に行きまして」と切り出し「まだ声はかすれていますが、動いていなかった右の声帯が動いていて、安心しました」と安堵した様子で報告。「これからもリハビリを頑張りたいと思います」と前向きにコメントした。続けて「原因不明で動いていな