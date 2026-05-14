自民党の麻生副総裁は、日本を訪れていたアメリカのベッセント財務長官と会談したことを明らかにしました。麻生派の事務局長を務める井上信治幹事長代理によりますと、麻生副総裁はきょう（14日）派閥の会合で挨拶し、中国・北京で行われている米中首脳会談に先だって来日したベッセント財務長官と12日に面会したことを明らかにしました。麻生氏は会談で「日本としての考えや懸念点について説明した」としていて、関係者によります