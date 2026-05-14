女優で声優の戸田恵子が13日に自身のアメブロを更新。俳優の加藤和樹らが出演する舞台を観劇したことを報告した。【映像】桃井かおり、夫の誕生日にホテルステイを満喫！この日、戸田は「午前中は定期検診。血液検査、心電図など」と明かし「連休のしわ寄せ？病院めちゃ混みー！」と病院の混雑ぶりについてコメント。待合室では有名人と同じ名前が呼ばれることがあるといい「いけだけいこさ〜ん！（ん？ちょいと反応、どっかで