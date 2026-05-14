女優の宮粼あおいさん（40）のヘアカラーが激変した近影が話題となっています。【動画】「衝撃」金髪にイメチェンした宮粼あおいさん宮粼あおいさんは現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に、織田信長の妹・市役として出演中です。宮粼さんはNHK歴史教養番組「歴史探偵」（水曜午後10時）に、市の夫・浅井長政役の俳優中島歩さんがゲストとして登場しました。2人が演じる市と浅井長政に関して深掘