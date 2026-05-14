“本格SUV”のホンダ「フィット」に熱視線！ホンダのコンパクトカーを代表する「フィット」は、2001年の初代登場から現在に至るまで、優れたパッケージングと高い実用性で多くのユーザーに支持されてきました。2020年にデビューした現行の4代目モデルでは、数値上のスペックだけでは語れない「心地よさ」を開発のコンセプトに掲げています。【画像】超カッコいい！ これが“本格SUV”の「フィット」です！（30枚以上）この4