6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』の“After Hours”出演者として、スーパー登山部とTOP DOCAが決定。これにより、全24組のアーティストラインナップが出揃い、タイムテーブルも更新された。 （関連：春フェスで注目のアーティストは？OddRe:、名誉伝説、Nikoん……今勢いに乗る期待の5組を紹介） 今回追加発表された”Af