株式相場における反発地合いが継続 トランプ米大統領は3月30日、戦争終結に向けた本格的な協議を行っていることを明らかにし、米国側の和平案に関して「イランがその大半に合意した」と言及。翌31日以降、市場参加者の間では中東情勢に対する楽観的な見方が強まり、株式相場における持ち直しの動きが続いてきました。 この反発局面において発表された米大手ハイテク企業の決算は、市場予想を上回る概ね良好な結果でした。また、