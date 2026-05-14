韓国の7人組グループ・BTSが、7月19日にアメリカのニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催される「FIFAワールドカップ2026」決勝戦ハーフタイムショーの共同ヘッドライナーに就任すると、現地時間14日、Global CitizenとFIFAが発表した。【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTS「FIFAワールドカップ2026」の決勝戦でハーフタイムショーが行われるのは今回が初めて。FIFAとGlobal Citizenは、ス