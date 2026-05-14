NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。DeNAはこの日先発の入江大生投手を登録し、九鬼隆平選手を抹消しました。入江投手はこの日の中日戦が、今季4度目の先発登板。前回登板では自らのバットで先制タイムリーを放つなど躍動を見せるも、直後の反撃をしのぎ切れず、5回途中4失点(自責点2)で降板となっていました。ここまで勝利もなし。今季から先発転向となる中、まずはゲームをつくり、待望の今季1勝目をあげられるか注目です。九