◇大相撲夏場所5日目（2026年5月14日東京・両国国技館）脊髄損傷の大ケガから復活し3年ぶりに十両の土俵に戻ってきた西14枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が西12枚目の玉正鳳（33＝片男波部屋）を押し出しで破り無傷の5連勝を果たした。立ち合いから距離を取って対処する相手に対し低い姿勢で圧力をかけると引きに乗じて一気に前に出た。土俵際で相手の引きに落ちたが、相手の足が先に土俵を割っていました。「がむしゃらに