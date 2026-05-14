14日午後、広島県呉市にある船の解体現場で火災が発生し、現在も消火活動が行われています。火災が発生しているのは、広島県呉市にある中本船舶工業です。警察と消防によりますと、午後0時48分ごろ、付近の住民から「大量の黒煙があがっている」と複数の通報がありました。消防車15台や海上保安庁の巡視船などが出動し、現在も消火活動が続いています。今のところケガ人はおらず、近隣住民への避難指示なども出されていないという