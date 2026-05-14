お笑い芸人たむらけんじ（53）が14日、Xを更新。カルビーがスナック菓子「ポテトチップス」など主力商品の包装「白黒」の2色に変更すると発表したことを受け、自身が同様のパッケージで商品を販売した過去の経験をつづった。たむらは焼肉店「炭火焼肉たむら」など飲食チェーンを経営する実業家としても知られる。過去には自身がプロデュースしたスナック菓子「たむらの黒ポテ」「ー赤ポテ」を販売。真っ黒、および真っ赤なパッケー