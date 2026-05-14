【これからの見通し】ドル円相場は増委員の発言に敏感に反応、この後の米市場では一連の米指標発表 東京市場では、ドル円相場が神経質に振幅した。増日銀委員が「できる限り早い段階での利上げが望ましい」としたニュースヘッドラインを受けて、158円手前水準から一気に157.54付近まで急落。しかし、景気に対する配慮も示したことですぐに157.90台まで買い戻された。増委員は市場にハト派的と目されていただけに、円買