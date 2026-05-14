科学系の情報をアニメーション動画で紹介するYouTubeチャンネル「Kurzgesagt」が、世界的に知られる「忍者」についての歴史に関する動画を公開しました。Everything You Know About Ninjas Is Wrong - YouTube黒装束をまとった人物が城に忍び込み、手裏剣や煙幕を使って奥へと進みながら城主を暗殺する……というのは、日本でもよく語られる忍者の典型的なイメージです。ところが、実際の忍者はこのようなものではありませんでした