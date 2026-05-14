１３日、北京市大興区で撮影したシマアオジ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京5月14日】中国北京市大興区の麦畑で13日、シマアオジがカメラに捉えられた。（郭連友）１３日、北京市大興区で撮影したシマアオジ。（北京＝新華社配信／郭連友）１３日、北京市大興区で撮影したシマアオジ。（北京＝新華社配信／郭連友）１３日、北京市大興区で撮影したシマアオジ。（北京＝新華社配信／郭連友）１３日、北京市大興区で撮