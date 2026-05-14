◆東都大学野球２部春季リーグ戦第４週第３日▽専大８―３拓大（１４日・ＵＤトラックス上尾スタジアム）勝ち点３で首位に立っていた専大が、拓大を連勝で下して勝ち点を４に伸ばし、最終週を残して２０２２年秋以来７季ぶり２４度目の優勝を決めた。同校ＯＢで元広島外野手の町田公二郎監督（５６）は、就任１年目でのリーグＶを達成。１７年春以来の１部復帰を目指し、６月２３日からの入れ替え戦（神宮）で１部６位チームと対