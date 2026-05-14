今が旬のアスパラガス。ホワイトとグリーンがあるのですが、どちらが栄養があるのでしょうか。そこで、栄養面での違いやおすすめの調理法を管理栄養士が解説していきます。 ▼グリーンアスパラのほうが栄養豊富 グリーンアスパラもホワイトアスパラもビタミンCやカリウムなどの栄養素が含まれています。グリーンアスパラは色が濃く、ベータカロテンという栄養素が含まれています。ベータカロテンは色の濃い野菜特有の栄養素なの