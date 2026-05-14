漫才師のオール巨人（74）が13日、自身のXを更新し、「よく通っている道」で「初めて気がついた事」を明かした。【写真】オール巨人が公開した「青い郵便ポスト」「よく通っている道なのに…初めて気がついた事が！」と「青い郵便ポスト」の写真を投稿。「この色のポストを見かけるとラッキーな事があるそうですね…毎日そこを通る人は幸せいっぱいやなさて何かええ事有るんかなあ〜」とつづった。その後には「青いポスト