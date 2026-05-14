14日午前、栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入る強盗傷害事件があり、住人3人がケガをしてこのうち69歳の女性が死亡しました。警察は近くにいた16歳の少年1人の身柄を確保し、ほかに逃走したとみられる人物の行方を追っています。私は事件のあった住宅の前にいます。この先100メートル以上からこちらまで今も広く規制されている状態です。鑑識とみられる捜査員が頻繁に出入りを繰り返しています。警察などによりますと、14日午