◇MLB パドレス3-1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)ブリュワーズの先発ジェーコブ・ミジオロウスキー投手が、2試合連続のふた桁奪三振となる7回10奪三振無失点の圧巻投球を披露しました。身長201センチの恵まれた体格から繰り出される、160キロを超えるストレートとキレのある変化球で打者を圧倒するミジオロウスキー投手は、デビュー2年目にして、ブリュワーズのエース格を担っています。今季9度目