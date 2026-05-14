アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は初日の会談を終えました。中国側は、米中が「建設的な戦略的安定関係」の構築で合意したと発表しました。中国外務省は先ほど、習主席とトランプ大統領が節度ある競争のもとで安定した関係を維持する「建設的な戦略的安定関係」の構築で合意したと発表しました。首脳会談の冒頭、習主席は、トランプ大統領に歓迎の意を示し、「米中の協力は世界の利益になる」と述べました。習近平