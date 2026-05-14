3回楽天1死二、三塁、太田が中前に2点打を放つ＝楽天モバイルパーク楽天が連敗を5で止めた。一回に辰己の犠飛で1点を先取し、三回に太田の2点適時打で加点した。ウレーニャは6回2/3を4安打無失点の好投で2勝目を挙げ、藤平が9セーブ目。オリックスのジェリーは3回を3失点と粘りを欠いた。