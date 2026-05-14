１４日午後０時５０分頃、広島県呉市音戸町で「大量の黒煙が上がっている」と近隣住民から１１９番があった。呉市消防局などによると、付近の工場の廃材や廃船が燃え、停泊中の船舶にも延焼しているという。午後３時３０分現在、消防車１６台と呉海上保安部の船舶３隻が消火活動を続けている。けが人や逃げ遅れはいないという。現場はＪＲ呉駅から南西約７キロの倉橋島北部の沿岸部。