2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの関係者向けのお別れの会が14日、都内で行われた。開会前にLUNA SEAのメンバーが報道陣の取材に応じ、心境を語った。20年にステージ4の大腸がんを公表し、昨年9月には脳腫瘍も発覚。死去後3カ月がたち、J（55）は「まだ実感が湧かない」と明かし、INORAN（55）は「真矢が残した思いや、みんなの心に残っている真矢の存在はとても大きいと思っている。その生きざ