5月15日（金）の『徹子の部屋』に、三味線奏者の上妻宏光が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！昨年、ソロデビュー25周年の節目を迎えた上妻が、24年ぶりに『徹子の部屋』に出演。サラリーマンの父の影響で6歳から三味線を始めた幼少期や、15歳で全国大会優勝を果たし、プロを志した原点を振り返る。昨年のニューヨーク公演では、18歳の息子とともに三味線を演奏し、親子共演を果たした。異国の地で現地の観客を沸