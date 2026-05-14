映像配信や電子書籍など、デジタルコンテンツが隆盛を誇る中、変わらぬ支持を受けているのがレシピ本だ。実際、書店に行くと、レシピ本コーナーはお手軽系から凝ったものまで、実にさまざまなジャンルが並んでいて、選ぶのに迷うほど。 参考：『薬屋のひとりごと』の料理が味わえる初の公式レシピ本『猫猫の調合書』刊行へ そこで今回は、りなてぃの「一週間3500円献立」シリーズが累計139万部以上、山本