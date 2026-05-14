１４日の債券市場で、先物中心限月６月限は５日続落。米国で強めの物価指標を背景に利上げ観測が高まりつつあることや、日銀の早期利上げ観測が広がったことが影響した。 １２日に発表された４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に続き、１３日発表の４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）でもインフレ圧力の根強さが示されたことで、同日には米長期金利が一時４．５０％と１１カ月ぶりの水準に上昇。原油価格が高止まりするなか、米