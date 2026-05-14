エムエスアイコンピュータージャパンは、ポータブルゲーミングPC『Claw 8 AI+ A2VM』シリーズの特別カラーモデル「Claw-8-AI+A2VM-Glacier-Blue-Edition-405JP」を、2026年5月21日より順次発売することを発表した。 【画像あり】水色ボディが爽やか！特別カラーが確認できる本体外観 本シリーズは、携帯型ゲーム機からより高画質・高フレームレートなP