シューマイにも肉巻きにも変幻自在！せん切りキャベツのおかず2品【キャベツでごちそう】【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品キャベツのせん切りと言えば、肉料理のつけ合わせ…だけではありません！せん切りにしたキャベツは、「皮」に見立ててシューマイにまとわせたり、豚肉でくるんで肉巻きにしたり、いろいろな使い方ができるんです。ということで今回は、今が旬のキャベツをおいしく楽