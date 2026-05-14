1匹9200円！史上最高値のキロ35万円で競り落とされた長良川のアユが、無料で振る舞われました。 【写真を見る】史上最高値1キロ35万円の天然アユ ウナギ店で“無料提供” 1匹にすると9200円…「おいしい、長生きできそう｣ 岐阜･本巣市 （柳瀬晴貴記者）「スイカのような爽やかな香りがする1キロ35万円の天然アユ。天ぷらとして提供されます」 きょう岐阜県本巣市のウナギ料理店で、長良川でとれた天然アユ38匹の天ぷらが無料で