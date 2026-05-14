国際サッカー連盟（FIFA）が５月14日、今夏の北中米ワールドカップ（W杯）の決勝で行なわれる、ハーフタイムショーに出演するアーティストを発表した。同大会の決勝は昨夏のクラブW杯決勝と同様、アメリカのニュージャージー州にあるメットライフ・スタジアムで、ショーの実施時間は25分程度。イギリス出身のロックバンド『Coldplay』のフロントマン、クリス・マーティン氏が主導することは既に発表されていなか、新たにマドン