日本システム技術 [東証Ｐ] が5月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比23.1％増の40.1億円になり、27年3月期も前期比4.5％増の42億円に伸びを見込み、8期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。16期連続増収、12期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の50円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.9％増の13億