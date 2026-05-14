アディッシュ [東証Ｇ] が5月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常損益は1000万円の黒字(前年同期は500万円の赤字)に浮上し、通期計画の7000万円に対する進捗率は14.3％となった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.0％→1.1％に大幅改善した。 株探ニュース