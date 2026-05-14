トレックス・セミコンダクター [東証Ｐ] が5月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は12.6億円の黒字(前の期は8.2億円の赤字)に浮上し、27年3月期の同利益は前期比2.5％増の13億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は5.1億円の黒字(前年同期は6.4億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-9.3％→5.7％に急改善した。 株探ニュース