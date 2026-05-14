交換できるくん [東証Ｇ] が5月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.6％増の1.8億円に伸び、27年3月期も前期比2.5倍の4.5億円に急拡大を見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。8期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.8倍の1.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.7％→4.9％に大幅改善した。 株探ニュー