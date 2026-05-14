ヨータイ [東証Ｐ] が5月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.6％増の37.7億円になり、従来予想の33億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比3.4％増の39億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.6％増の10.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の12.3％→13.4％に上昇した。